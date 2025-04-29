Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концерт в честь Дня Знамени Победы проходит в Идрице

Концерт в рамках празднования Дня Знамени Победы проходит в посёлке Идрица Себежского района сегодня, 29 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

На площади Знамени Победы выступает волынщик из Великобритании Джими МакРэй с песней «Катюша» и певец из Китая Ван Хао с песней «Красная Армия всех сильней». Они являются участниками Международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим».

Также для гостей и жителей района выступают творческие коллективы из Себежа, кадеты и военно-белорусский оркестр, белорусский творческий коллектив народной студии эстрадного мастерства «Тандем» от Полоцкого районного центра культуры, а также эстрадно-джазовый оркестр Псковской области.

Ранее сообщалось, что в парадном строю в небе над посёлком Идрица Себежского района прошла авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». Выступление «витязей» предварила церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 апреля 2025

190 тонн древесины направили на фронт из Печорского округа за два месяца
29 апреля 2025

Празднование Дня Знамени Победы в Идрице
29 апреля 2025

Совещания по подготовке к итоговой госаттестации завершились в Псковской области
29 апреля 2025

Начался сбор бланков с оценками за третий триместр в акции «Губернаторский дневник»
29 апреля 2025

Аллею «80-летие Великой Победы» заложили в Пушкинском заповеднике
29 апреля 2025

Концерт в честь Дня Знамени Победы проходит в Идрице
29 апреля 2025

Председатель Витебского облисполкома: Мы обязаны хранить общую память и славу
29 апреля 2025

Выставка трофейной военной техники работает в Идрице

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...