Концерт в честь Дня Знамени Победы проходит в Идрице

15:08, 29 апреля 2025, ПАИ

Концерт в рамках празднования Дня Знамени Победы проходит в посёлке Идрица Себежского района сегодня, 29 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

На площади Знамени Победы выступает волынщик из Великобритании Джими МакРэй с песней «Катюша» и певец из Китая Ван Хао с песней «Красная Армия всех сильней». Они являются участниками Международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим».

Также для гостей и жителей района выступают творческие коллективы из Себежа, кадеты и военно-белорусский оркестр, белорусский творческий коллектив народной студии эстрадного мастерства «Тандем» от Полоцкого районного центра культуры, а также эстрадно-джазовый оркестр Псковской области.

Ранее сообщалось, что в парадном строю в небе над посёлком Идрица Себежского района прошла авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». Выступление «витязей» предварила церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы».