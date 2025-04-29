Региональные награды вручил псковским пожарным Михаил Ведерников

19:59, 29 апреля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил ветеранов и лучших сотрудников ГУ МЧС России по Псковской области региональными наградами, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Он отметил, что работу пожарных сложно переоценить. Согласно статистике, в Псковской области в 2024 году предотвращено более двух тысяч пожаров, спасено 400 человек, сохранено имущество людей и государственная собственность.

«Отдельные слова благодарности ветеранам противопожарной службы. Многие до сих пор в строю, передают свой опыт молодому поколению. С большим удовольствием вручил региональные награды: четырём специалистам в этом году присвоено звание «Заслуженный пожарный Псковской области». С праздником! Здоровья вам, успехов и, как говорится, сухих рукавов», – поздравил губернатор сотрудников ведомства.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Александр Куренков вручил государственные награды личному составу псковского ведомства.