Идею присвоить аэропорту Волгограда наименование «Сталинград» поддержал президент
Президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу жителей Волгоградской области, ветеранов и участников специальной военной операции о возвращении аэропорту Волгограда его исторического названия – Сталинград, пишет ТАСС.
Просьбу главе государства озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Ну, их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан соответствующий указ о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда», – цитирует ТАСС слова президента.
Ранее сообщалось, что строительство терминала прилёта в аэропорту имени княгини Ольги в Пскове начнётся и завершится в этом году.
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