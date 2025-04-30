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Общество

Идею присвоить аэропорту Волгограда наименование «Сталинград» поддержал президент

Президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу жителей Волгоградской области, ветеранов и участников специальной военной операции о возвращении аэропорту Волгограда его исторического названия – Сталинград, пишет ТАСС.

Просьбу главе государства озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Ну, их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан соответствующий указ о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда», – цитирует ТАСС слова президента.

Ранее сообщалось, что строительство терминала прилёта в аэропорту имени княгини Ольги в Пскове начнётся и завершится в этом году.

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