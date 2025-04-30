Новоржевцы переключились на сбор сосновых шишек

23:46, 29 апреля 2025, ПАИ

После сбора сморчков некоторые жители Новоржевского округа переключились на сбор сосновых шишек. Так, для приготовления варенья целую корзину молодых хвойных шишек собрала одна из подписчиц сообщества «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Сморчков больше нет на моих местах в Новоржевском районе. Но теперь начинается сбор шишек. Рановато, но можно пособирать для вкусного варенья», – поделилась информацией подписчица.

Ранее сообщалось, что бабушкины ушки находят грибники в псковских лесах.