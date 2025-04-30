Рассекречены новые документы о самоубийстве Гитлера

09:50, 30 апреля 2025, ПАИ

Управление ФСБ России по Ивановской области рассекретило архивные документы о самоубийстве Адольфа Гитлера, исследовании тел его и Евы Браун и последних днях Третьего рейха. Об этом пишет газета «Известия».

Документы сообщают, что оперативники опергруппы «Смерш» задержали несколько человек из ближайшего окружения Гитлера. Среди них: командующий обороной Берлина генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг; личный пилот Гитлера и командир правительственной эскадрильи группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Баур; начальник Имперской службы безопасности группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер.

5 мая 1945 года в саду имперской канцелярии сотрудники «Смерша» нашли в воронке от авиабомбы сильно обгоревшие трупы мужчины и женщины. Трупы находились в трёх метрах от входа в бомбоубежище и были засыпаны землёй. «Он строго приказал обеспечить сжигание его трупа, так как он опасался, что его труп может быть доставлен в Москву на показ <...> Ева Браун вошла в комнату Гитлера. После короткого времени я услышал выстрел», — следует из текста документов.

«8 мая 1945 года было готово заключение судебно-медицинского исследования трупа мужчины, предположительно принадлежащего Гитлеру. В том числе эксперты внимательно изучили «челюсти с большим количеством искусственных мостиков, коронок и пломб», — говорится в документах.

После показаний помощницы личного зубного врача Гитлера Кете Гойзерман и зубного техника Фрица Эхтмана было подтверждено, что обнаруженное тело принадлежало Гитлеру.

«Каждому из них по отдельности предъявили для опознания челюсти, изъятые из мужского черепа. Гойзерман и Эхтман без колебаний признали, что челюсти принадлежат рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру», — говорится в заключении.

В результате работы военным контрразведчикам удалось достаточно точно реконструировать события, происходившие в «фюрербункере» в период с 20 по 30 апреля 1945 года и установить обстоятельства самоубийства Гитлера.

Допрошенный 11 мая 1945 года Ганс Раттенхубер сообщил, что в 16:00 30 апреля 1945 года после проверки постов он пришел в бетонированное убежище фюрера. Штурмбаннфюрер СС, личный камердинер Гитлера Гейнц Линге сообщил ему, что фюрера больше нет в живых и что сегодня он, Линге, выполнил самый тяжелый приказ в жизни.

Камердинер рассказал, что Гитлер приказал ему выйти из комнаты, и если в течение 10 минут он ничего не услышит, снова войти в комнату и выполнить его приказ. Так как в это время Линге положил пистолет Гитлера на стол в передней, то Раттенхуберу стало понятным, что камердинер подразумевал под самым тяжелым приказом и откуда возникло пятно крови на ковре. Начальник Имперской службы безопасности пришел к выводу, что через 10 минут после отравления Гитлера Линге застрелил его. После того, как Гитлер принял яд, Линге сделал контрольный выстрел в голову, чтобы героизировать смерть, показав, что Гитлер ушел из жизни как солдат. В ходе следствия сам Линге настаивал на том, что фюрер застрелился самостоятельно.