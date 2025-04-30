Футбольный матч за суперкубок Псковской области пройдёт 11 мая
Матч за суперкубок Псковской области по футболу пройдёт в Пскове 11 мая, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.
В матче за трофей встретятся прошлогодний областной чемпион клуб «Псков» и серебряный призёр прошлогоднего чемпионата псковская «Стрела».
Матч состоится на стадионе «Машиностроитель».
Напомним, недавно футбольный клуб «Псков» стал обладателем кубка регионов, обыграв в финале спортшколу «Ленинградец» – 2:1.
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