Футбольный матч за суперкубок Псковской области пройдёт 11 мая

11:00, 30 апреля 2025, ПАИ

Матч за суперкубок Псковской области по футболу пройдёт в Пскове 11 мая, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

В матче за трофей встретятся прошлогодний областной чемпион клуб «Псков» и серебряный призёр прошлогоднего чемпионата псковская «Стрела».

Матч состоится на стадионе «Машиностроитель».

Напомним, недавно футбольный клуб «Псков» стал обладателем кубка регионов, обыграв в финале спортшколу «Ленинградец» – 2:1.

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