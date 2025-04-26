Отопительный сезон в Пскове продлят до 5 мая
Подачу отопления в Пскове продлят до 5 мая, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
По словам главы города, это решение обосновано рядом факторов. Во-первых, холодная погода пока сохраняется и исключать заморозки нельзя. Во-вторых, важно поддерживать оптимальный уровень тепла в жилье. Особенно важно это для уязвимых групп населения – семей с маленькими детьми, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.
«Мы продолжаем следить за ситуацией, чтобы оперативно реагировать на любые изменения погоды», – отметил Борис Елкин.
Ранее сообщалось, что отопление начали отключать в муниципалитетах Псковской области. Отопительный сезон в Пскове должен был завершиться в понедельник, 28 апреля.
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