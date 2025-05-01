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Праздник Весны и Труда отмечается в России

1 мая во многих странах мира отмечается Праздник Весны и Труда, также известный как День международной солидарности трудящихся.

Фото: ПАИ

История праздника началась 1 мая 1886 года, когда рабочие в Чикаго организовали забастовку с требованием введения восьмичасового рабочего дня. Акция завершилась трагическими столкновениями с полицией. В память об этих событиях Парижский конгресс II Интернационала в июле 1889 года постановил проводить ежегодные демонстрации 1 мая. Впервые праздник был отмечен в 1890 году в ряде стран, включая Австро-Венгрию, Бельгию, Германию, Данию, Испанию, Италию, США, Норвегию, Францию и Швецию.

День труда празднуют более чем в 140 странах 1 мая или в первый понедельник мая. В некоторых государствах сохраняется традиция профсоюзных акций, но в большинстве стран это яркий весенний праздник, сопровождаемый народными гуляньями, концертами, ярмарками, мирными шествиями и развлекательными мероприятиями.

В некоторых странах, например в США и Японии, День труда отмечают в другие даты. Более чем в 80 государствах, включая Индию, эту дату не празднуют.

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