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Общество

Дождь и до +11 градусов ожидается в Псковской области

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области сегодня, 1 мая. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Днём будет небольшой дождь, ночью существенных осадков не прогнозируют. Ветер северный, умеренный, днём – с временными порывами.

Температура днём составит от +6 до +11 градусов, ночью – от –6 до –1 градуса.

В Пскове днём прогнозируется от +9 до +11 градусов, ночью – от –4 до –2 градусов. В Великих Луках чуть холоднее – от +6 до +8 градусов днём и от –5 до –30 градусов ночью.

Напоминим, что сегодня, 1 мая, во многих странах мира отмечается Праздник Весны и Труда, также известный как День международной солидарности трудящихся.

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