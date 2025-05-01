Борис Елкин поздравил псковичей с Днём Труда
Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей города с Днём Весны и Труда, который отмечается сегодня, 1 мая. Текст поздравления опубликован в телеграм-канале Елкина.
«С наступлением мая Псков погружается в мир ярких оттенков, – отметил Борис Елкин. – Это создаётся не только природой, но и стараниями самих псковичей, чей труд и преданность делают город более чистым, уютным и привлекательным».
Также он пожелал, чтобы Первомай стал поводом для размышлений о новых начинаниях, творчестве и планах на будущее, и выразил надежду, что каждый найдёт удачу, вдохновение и сможет исполнить свои желания.
Ранее с Днём Труда жителей Псковской области также поздравил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.
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