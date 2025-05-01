«Профсоюзная регата» стартовала на реке Великой
«Профсоюзная регата» стартовала в Пскове сегодня, 1 мая. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Гребцы выходят на воду в честь праздника Весны и Труда, а также в знак солидарности с профсоюзным движением.
В этом году будет пройдена дистанция в девять километров на лодке «Дракон».
Мероприятие организовал Псковский облсовпроф совместно с Псковской федерацией гребли на лодках «Дракон».
Ранее в Пскове прошёл автопробег в честь 1 Мая, который организовал облсовпроф.
Завершилась годовая программа обучения для наставников «Орлят России» в Псковской области
Этап экспертных собеседований стартовал для участников программы «Герои земли Псковской»