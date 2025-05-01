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Общество

«Профсоюзная регата» стартовала на реке Великой

«Профсоюзная регата» стартовала в Пскове сегодня, 1 мая. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • «Профсоюзная регата» стартовала на реке Великой
    Фото: ПАИ
  • «Профсоюзная регата» стартовала на реке Великой
    Фото: ПАИ
  • «Профсоюзная регата» стартовала на реке Великой
    Фото: ПАИ

Гребцы выходят на воду в честь праздника Весны и Труда, а также в знак солидарности с профсоюзным движением.

В этом году будет пройдена дистанция в девять километров на лодке «Дракон».

Мероприятие организовал Псковский облсовпроф совместно с Псковской федерацией гребли на лодках «Дракон».

Ранее в Пскове прошёл автопробег в честь 1 Мая, который организовал облсовпроф.

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