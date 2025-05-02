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Общество

Небольшой дождь пройдёт по Псковской области 3 мая

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 3 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Синоптики прогнозируют небольшой дождь, ночью местами умеренный.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от восьми до 13 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём ожидается от +13 до +18 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в майские праздники.

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