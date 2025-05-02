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Почему важно воспитывать любовь к Родине именно в семье, объяснила Наталия Соколова

Почему важно воспитывать любовь к Родине именно в семье, объяснила уполномоченная по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 4 апреля.

Фото: ПАИ

«Семья – это фундамент, это корни, это знание своего рода. Никакой иной социальный институт не может лучше, душевнее, глубже передать историю вашего рода потомкам. Знаете ли вы, кем были ваши прадеды, как жили, чем занимались? Есть ли у них награды и достижения? Конечно, в поиске информации могут помочь архивы, но истории, передаваемые из уст в уста между поколениями одной семьи, – что может быть важнее?» – сказала она.

Спикер подчеркнула, что необходимо отмечать с детьми прекрасные и грустные моменты, переживать их вместе с ними. «Именно тогда они станут теми самыми тёплыми воспоминаниями, которые пробуждают чувства гордости, патриотизма и любви к родному краю, родной семье, где бы мы ни были», – отметила Наталия Соколова.

При этом привить ребёнку ценности невозможно, если родитель этой ценности не ощущает сам. «Нельзя насильно научить любить что-либо. Если родители не любят свою Родину, свою страну, литературу, культуру, язык, то сколько бы мы ни говорили, ребёнок не научится любить. Он научится лишь неискренне повторять что-то за другими, не испытывая при этом собственных патриотических чувств. Это значит, что, воспитывая патриота, родители должны ими быть сами», – заключила уполномоченная по правам ребёнка.

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