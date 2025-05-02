Сгоревшую год назад часовню восстановили на Духовой горе в Опочецком районе

14:58, 02 мая 2025, ПАИ

Сгоревшую год назад часовню восстановили на Духовой горе в Опочецком районе, пишет газета «Красный маяк».

Благодаря инициативе и усилиям отца Иоанна и отца Геннадия, стараниям и помощи прихожан опочецких храмов, предпринимателей, студентов Опочецкого индустриально-педагогического колледжа и просто неравнодушных жителей часовня на Духовой горе отстроена заново и распахнула двери для посещений и молитв.

Напомним, часовня сгорела 30 апреля 2024 года.

Отметим, городище Кирово указом президента РФ от 20.02.1995 № 176 включено в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. В 2015 году Духова гора вошла в список «15 чудес Псковщины».