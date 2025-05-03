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Общество

Новая схема: мошенники в Telegram добавляют пользователей в секретные чаты

Мошенники в Telegram добавляют пользователей в секретные чаты, сообщает пресс-служба МВД России.

Новая схема мошенничества. Фото: ПАИ

Это связано с тем, что недавно в мессенджере появилась функция, благодаря которой видно, в какой стране зарегистрирован пользователь, когда был создан аккаунт и изменено имя. Такая информация важна для выявления мошенников, которые намеренно создают новые аккаунты.

Для обхода данной функции злоумышленники могут использовать «секретный чат». В нём данные не видны, а значит, можно легко ввести в заблуждение.

Ранее Виталий Рахманов объяснил, как обезопасить свой Telegram-аккаунт.

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