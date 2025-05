Врач перечислила продукты, богатые витамином C

21:31, 03 мая 2025, ПАИ

Витамин С в значительных количествах присутствует в барбадосской вишне, сливе какаду, ягодах шиповника и клубнике, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского университета Ольга Милушкина.

Она пояснила, что следует обратить внимание на доступные продукты. Например, по её словам, сухие плоды шиповника содержат около 600 миллиграммов витамина C на 100 граммов. Ольга Милушкина добавила, что всего один стакан настоя шиповника в день может обеспечить организм суточной нормой этого важного витамина.

Врач отметила, что в нашей полосе есть множество растений, богатых витамином C, которые могут полностью удовлетворить потребности организма. Например, в клубнике содержание витамина C может варьироваться от 50 до 100 миллиграммов на 100 граммов продукта. Витамин C также можно получать из продуктов животного происхождения, таких как печень, кумыс и кобылье молоко.

Ольга Милушкина уточнила, что витамин C из пищи усваивается лучше, чем из аптечных добавок. Это связано с тем, что в натуральных продуктах витамин C содержится вместе с биофлавоноидами, которые усиливают его физиологическое воздействие в организме.