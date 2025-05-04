Кинолог рассказал об устаревшем мифе о доминировании собак

16:49, 04 мая 2025, ПАИ

Представление о том, что владелец обязан объяснять собаке, кто в доме главный, иначе она начнёт доминировать, является устаревшим мифом, на самом деле отношения между человеком и его питомцем устроены иначе, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что это старый миф, который кинологам периодически приходится развенчивать. Он пояснил, что теория доминирования появилась в прошлом веке благодаря исследователю Дэвиду Мичу, который изучал поведение волков в дикой природе и сделал не совсем верный вывод о том, что волкам присущи доминирование и конкуренция.

Позже, как добавил президент РКФ, Дэвид Мич пересмотрел свои взгляды и признал, что волчьи отношения намного сложнее и больше напоминают семейные, но к тому времени теория уже успела распространиться среди владельцев собак и даже кинологов.

Он подчеркнул, что собаки действительно могут проявлять доминирование среди своих сородичей, однако это не относится к взаимодействию с человеком, который принадлежит к другому биологическому виду. Кинолог отметил, что современные домашние собаки значительно отличаются от диких волков: они проявляют привязанность к людям и зависят от них.

Кроме того, по словам Владимира Голубева, теория доминирования основана на борьбе за ресурсы в дикой природе. Однако у домашней собаки, которую заботливый владелец никогда не оставит голодной, без воды или укрытия, такой необходимости нет. Питомец может просить лакомства со стола или уютное место на кровати рядом с хозяином, но такое поведение больше похоже на действия ребенка, объяснил кинолог.

Некоторые владельцы утверждают, что их собака агрессивно защищает игрушки или еду и проявляет садки, однако это не всегда указывает на доминирование. Защитное поведение может быть связано с игрой или нарушением личного пространства. Яркая агрессия может иметь разные причины, включая страх или боль, и в таких случаях может потребоваться помощь специалиста по коррекции поведения. Садки чаще возникают из-за эмоционального перевозбуждения или стресса и характерны для обоих полов.

Владимир Голубев отметил, что отношения между собакой и человеком сложно сравнить с чем-то, но они напоминают партнёрские связи или отношения родителя и ребёнка.