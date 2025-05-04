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Общество

Температура воздуха ниже нормы прогнозируется на Северо-Западе на предстоящей неделе

Прохладные воздушные массы из акватории Северной Атлантики повлияют на погоду на территории Северо-Запада на предстоящей неделе, сообщили специалисты метеоцентра «Фобос».

Фото: ПАИ

«На Северо-Запад циклон будет подбрасывать вместе с облаками и осадками довольно прохладные воздушные массы из акватории Северной Атлантики», – говорится в сообщении.

Температура воздуха прогнозируется ниже нормы – на севере от +1 до +6 градусов, в южной части – до +11 градусов.

Ранее сообщалось, что облачная погода и дожди ожидаются на территории Псковской области 5 мая.

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