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Общество

Об истории образования Пыталовского погранотряда рассказала Вера Кондратьева

День образования 8-го Венспилского (впоследствии Пыталовского) пограничного отряда отмечают в Пыталовском муниципальном округе сегодня, 4 мая, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём телеграм-канале.

История отряда началась летом 1944 года, когда после освобождения Прибалтики от фашистов, пограничникам приходилось бороться с бандами националистов и военными преступниками. Изначально сформированный как часть Клайпедского погранотряда, 9 марта 1949 года он был преобразован в самостоятельное подразделение со штабом в городе Венспилсе.

4 мая 1949 года отряду было вручено Боевое Знамя, и этот день стал его годовым праздником. Более 43 лет пограничники отряда охраняли морские рубежи, задерживали нарушителей границы и контрабандистов. Тысячи военнослужащих были награждены государственными наградами за службу.

В 1992 году, после распада СССР, отряд был выведен на территорию Псковской области. «Сегодня славные традиции отряда продолжают подразделения Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, надежно охраняющие российско-латвийский участок государственной границы», – отметила Вера Кондратьева.

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