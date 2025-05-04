Жителей Псковской области просят не поддаваться на уловки мошенников

22:52, 04 мая 2025, ПАИ

Ежедневно в правоохранительные органы поступают обращения граждан, которые стали жертвами телефонного мошенничества. О популярных схемах, которые используют злоумышленники, напомнили в СУ СК России по Псковской области.

Мошенники обычно используют IT-технологии и программное обеспечение, с системой автоматизированной подмены номеров. Это означает, что на телефоне отображается номер, не соответствующий реальному номеру абонента, осуществляющего дозвон. Используются в том числе и номера телефонов, имеющиеся в открытом доступе на официальных сайтах следственных управлений и сайта СК России.

Региональное следственное управление обращает внимание, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета тем или иным способом или сообщить им данные вашей банковской карты, установить приложения или посетить те или иные сайты не являются сотрудниками СК России либо других органов власти. Эти факты являются проявлением мошенничества.

В случае, если на телефон поступил вызов и звонящий представляется сотрудником правоохранительного органа, но при этом предлагает провести какие-либо финансовые операции, назвать код из СМС, рекомендуется прервать разговор.

«Ни в коем случае в таких телефонных разговорах нельзя сообщать свои персональные данные, номера банковских карт и банковских счетов, номера пин-кода, а также совершать действия по переводу денежных средств. Вам необходимо проверить полученную информацию позвонив по телефонам, сведения о которых размещены на официальных сайтах правоохранительных органов и банковских организаций», – напомнили в СУ СК России по Псковской области.

Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Такие требования – явный признак мошенничества, добавили правоохранители.

Ранее сообщалось, что на 600 миллионов рублей обманули IT-мошенники жителей Псковской области в 2024 году.