Врачи рассказали о пользе ягоды с высоким содержанием витамина C

11:58, 05 мая 2025, ПАИ

Врачи рекомендуют съедать около 10 килограммов клубники в сезон для поддержания оптимального уровня витамина C в организме. Об этом пишет РБК со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора РНИМУ имени Н. И. Пирогова Ольгу Милушкину.

Сезон клубники в южных регионах России начинается в мае и продолжается до осени. В 100 граммах ягоды содержится от 50 до 100 миллиграммов витамина C, что делает её особенно полезной для людей с проблемным зрением и ослабленным иммунитетом.

Витамин C играет важную роль в поддержании здоровья кровеносных сосудов, кожи, костной ткани и иммунной системы. По данным Роспотребнадзора, суточная норма потребления витамина C составляет около 100 миллиграммов для взрослых и от 30 до 90 миллиграммов для детей в зависимости от возраста.

Иммунолог, аллерголог и педиатр Екатерина Мороза советует вводить клубнику в рацион детей начиная с года, но делать это постепенно, с небольших порций для предотвращения аллергических реакций. С осторожностью следует давать детям и другие ягоды – землянику и малину, особенно малышам с чувствительным пищеварением.

Ранее врач перечислила продукты, которые также богаты витамином C.