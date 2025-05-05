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Общество

Представители малого агробизнеса Псковской области могут получить до 10 млн рублей

Представители малого агробизнеса Псковской области могут подать заявки на получение гранта «Агротуризм» для создания условий приёма туристов – на организацию средств размещения, закупку инвентаря и другие цели. Максимальная сумма поддержки достигает 10 миллионов рублей, сообщили ПАИ в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области.

Грант позволит фермерам получить дополнительный доход, а туристам – участвовать в экскурсиях, мастер-классах, дегустациях и знакомстве с процессом производства сельхозпродукции.

Приём заявок на грант в 2025 году продлится до 14 мая. Подробности и форма подачи доступны на сайте комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области в разделе «Объявления».

Участниками могут стать зарегистрированные сельхозпроизводители малого и микропредприятия, ведущие деятельность на сельской территории.

Ранее сообщалось, что два проекта развития сельского туризма в Псковской области получат грант ​«Агротуризм».

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