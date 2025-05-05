Когда россияне смогут расплачиваться новой валютой, рассказал эксперт

15:58, 05 мая 2025, ПАИ

Использование цифрового рубля в повседневных расчётах россиянами может начаться во второй половине 2026 года, если реализуется оптимистичный сценарий, а в более реалистичном варианте массовое внедрение произойдёт в 2027 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на профессора бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексея Войлукова.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала о переносе сроков широкого запуска цифрового рубля с запланированной даты 1 июля 2025 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов предполагал, что возможность платить цифровыми рублями станет доступна уже к концу 2025 года или в начале 2026-го.

К пилоту операций с реальными цифровыми рублями подключились 15 банков, включая Сбербанк, Т-Банк и банк «Точка», а число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, превысило две тысячи.

По словам Алексея Войлукова россияне, скорее всего, воспримут новинку с осторожностью. Основные причины – отсутствие ощутимых преимуществ цифрового рубля по сравнению с привычными платёжными средствами и необходимость использовать QR-коды, что требует стабильного интернета и может замедлять процесс оплаты по сравнению с банковскими картами. Войлуков считает, что цифровой рубль заинтересует прежде всего тех, кто уже привык к платежам через систему быстрых платежей и QR-коды.

Успех массового внедрения во многом будет зависеть от того, какие дополнительные преимущества смогут предложить Банк России и обслуживающие банки в качестве технических операторов.