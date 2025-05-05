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Общество

15 выездов совершила псковская аварийно-спасательная служба за неделю

С 28 апреля по 4 мая аварийно-спасательная служба Псковской области совершила 15 выездов на территории Псковской области, из них два были ложными. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГКУ «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях».

Наибольшее число выездов – шесть – касалось ликвидации последствий ДТП. Ещё четыре связаны с идентификацией взрывоопасных предметов, три – обеспечение доступа в жилые и нежилые помещения.

Ранее сообщалось, что 74 клещей исследовали в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 28 апреля по 5 мая – это в 1,8 раза меньше, чем на предыдущей неделе.

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