15 выездов совершила псковская аварийно-спасательная служба за неделю

18:41, 05 мая 2025, ПАИ

С 28 апреля по 4 мая аварийно-спасательная служба Псковской области совершила 15 выездов на территории Псковской области, из них два были ложными. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГКУ «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях».

Наибольшее число выездов – шесть – касалось ликвидации последствий ДТП. Ещё четыре связаны с идентификацией взрывоопасных предметов, три – обеспечение доступа в жилые и нежилые помещения.

Ранее сообщалось, что 74 клещей исследовали в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы с 28 апреля по 5 мая – это в 1,8 раза меньше, чем на предыдущей неделе.