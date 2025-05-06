В РЖД прокомментировали ограничение продажи билетов в беспересадочные вагоны из Себежа в Москву

10:10, 06 мая 2025, ПАИ

В настоящее время пассажиры могут оформить проездные документы в беспересадочные вагоны сообщением Себеж – Москва за 90 суток до отправления без ограничений, следует из ответа РЖД на официальный запрос ПАИ.

Обращение агентство направило в связи с сообщением в Telegram-канале «1520. Все о ж/д» об ограничении продажи билетов в вагоны беспересадочного сообщения из Себежа в Москву. Читатель пожаловался, что не смог купить билеты на маршрут на 15 июня из-за отсутствия ограничений в системе продаж от более популярных станций.

Также, как следует из официального ответа РЖД, в летний период в сообщении Москва – Себеж предусмотрено курсирование двух беспересадочных вагонов: № 21 купе и № 22 плацкартный.

Из Москвы они будут отправляться с 16 мая по 29 августа по пятницам в составе поезда № 63/64 Москва – Псков с переприцепкой до станции Великие Луки к поезду № 263 Великие Луки – Себеж. В Себеж пассажиры будут прибывать по субботам.

Из Себежа отправление с 18 мая по 31 августа будет по воскресеньям в составе поезда № 264 Себеж – Великие Луки с последующей прицепкой на станции Великие Луки к поезду № 64 Псков – Москва. В столицу они будут прибывать по понедельникам.

«При этом пассажиры из Великих Лук могут путешествовать в Москву поездами № 64 Псков – Москва и № 62 Великие Луки – Москва. В состав поездов входят вагоны купе, плацкартные и вагоны с местами для сидения. Также в каждом поезде предусмотрен вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров», – отметили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что вагоны беспересадочного сообщения Санкт-Петербург – Себеж и Москва – Себеж вновь будут курсировать в этом году начиная с 16 мая и до конца августа раз в неделю.

РЖД/ФПК возобновили маршрут в прошлом году, спустя 14 лет после отмены, однако изначально остановки были введены только на крупных станциях. Маршрут связывает Санкт-Петербург и Москву с городами на западе Псковской области – Пустошкой, Идрицей, Себежем.