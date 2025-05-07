Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставка фотографий «День Победы. Мои земляки!» открылась в Пскове

Выставка фотографий «День Победы. Мои земляки!», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, открылась в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: ПАИ

Представил выставку её автор, псковский журналист и фотокорреспондент, главный редактор газеты «КурьерЪ» Олег Константинов.

«Мне директор Василёвки предложила сделать выставку. Я сказал: «Я не воевал, у меня нет фотографий». Сначала отказался. А потом пришёл домой – а там у меня море фотографий с патриотикой. Я подумал: почему я отказываюсь-то? И принёс порядка 120 или 150 фотографий», – признался Олег Константинов.

В экспозиции представлено 60 фотографий военно-патриотической тематики. Выставка будет работать почти два месяца.

Ранее сообщалось, что в Псковском музее представили уникальный автограф маршала Рокоссовского.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2025

Ход строительства пешеходной переправы в Усвятах проконтролировал Дмитрий Петров
07 мая 2025

Сборник стихотворений «Мы вернёмся с Победой!» презентовали в Пскове
07 мая 2025

Псковичей приглашают на концерт «Аккорды Победы»
07 мая 2025

Выставка фотографий «День Победы. Мои земляки!» открылась в Пскове
07 мая 2025

В Плюсском районе в преддверии 9 Мая прошёл автопробег по памятным местам
07 мая 2025

Лучшего «юного воина» выбрали в Острове
07 мая 2025

В Псковской области продолжается ремонт улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны
07 мая 2025

Патриотические песни под окнами псковских ветеранов-фронтовиков исполняют «Голубые молнии»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...