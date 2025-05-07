Выставка фотографий «День Победы. Мои земляки!» открылась в Пскове

23:19, 07 мая 2025, ПАИ

Выставка фотографий «День Победы. Мои земляки!», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, открылась в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, сообщили организаторы.

Представил выставку её автор, псковский журналист и фотокорреспондент, главный редактор газеты «КурьерЪ» Олег Константинов.

«Мне директор Василёвки предложила сделать выставку. Я сказал: «Я не воевал, у меня нет фотографий». Сначала отказался. А потом пришёл домой – а там у меня море фотографий с патриотикой. Я подумал: почему я отказываюсь-то? И принёс порядка 120 или 150 фотографий», – признался Олег Константинов.

В экспозиции представлено 60 фотографий военно-патриотической тематики. Выставка будет работать почти два месяца.

Ранее сообщалось, что в Псковском музее представили уникальный автограф маршала Рокоссовского.