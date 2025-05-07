Выставка фотографий «День Победы. Мои земляки!» открылась в Пскове
Выставка фотографий «День Победы. Мои земляки!», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, открылась в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, сообщили организаторы.
Представил выставку её автор, псковский журналист и фотокорреспондент, главный редактор газеты «КурьерЪ» Олег Константинов.
«Мне директор Василёвки предложила сделать выставку. Я сказал: «Я не воевал, у меня нет фотографий». Сначала отказался. А потом пришёл домой – а там у меня море фотографий с патриотикой. Я подумал: почему я отказываюсь-то? И принёс порядка 120 или 150 фотографий», – признался Олег Константинов.
В экспозиции представлено 60 фотографий военно-патриотической тематики. Выставка будет работать почти два месяца.
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