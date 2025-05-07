Сборник стихотворений «Мы вернёмся с Победой!» презентовали в Пскове

23:39, 07 мая 2025, ПАИ

Литературно-художественный вечер, посвящённый 80-летию Победы, прошёл в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. В рамках мероприятия был представлен поэтический сборник стихов «Мы вернёмся с Победой!», сообщили ПАИ организаторы.

Книга создавалась членами регионального отделения Союза писателей России и увидела свет при финансовой поддержке правительства Псковской области. В неё вошли произведения 39 авторов – фронтовиков и современных поэтов, как известных, так и начинающих. Стихи посвящены героям разных лет, начиная с «сороковых-роковых» и заканчивая специальной военной операцией.

Поэтов поздравил и поблагодарил главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.

Песни о войне исполнили известный композитор, почётный гражданин Пскова Николай Мишуков, иерей храма Александра Невского Александр Короплясов и ученик православной гимназии Всеволод Муханов.

Произведения о войне читали авторы сборника Валерий Мухин, Татьяна Рыжова, Иван Иванов, Надежда Камянчук, Вита Пшеничная, Вера Сергеева, Анатолий Александров, Виктория Васильева и другие поэты.

Ранее сообщалось, что патриотические песни под окнами псковских ветеранов-фронтовиков исполняют солисты ансамбля 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии «Голубые молнии».