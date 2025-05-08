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Экономика

Огурцы в Псковской области подешевели почти на 7%

Самым подешевевшим с 21 по 28 апреля продуктом в Псковской области стали свежие огурцы – их цена упала на 6,9 %, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Также подешевели свежие помидоры – на 5,61 %, бананы – на 3,85 %, мясные консервы для детского питания – на 3,05 %, крупа гречневая (ядрица) – на 2,68 %, куриные яйца – на 2,61 %, сливочное масло – на 1,85 %, печенье – на 1,84 %, сухие молочные смеси для детского питания – на 1,82 %, овощные консервы для детского питания – на 1,56 %, соль поваренная пищевая – на 1,46 %, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная – на 1,24 %, маргарин – на 1,22 %, куры охлаждённые и мороженые – на 1,11 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 1,05 %.

Напомним, что в марте цены на продовольствие в Псковской области, по данным Росстата, выросли на 1,07 % по сравнению с февралём.

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