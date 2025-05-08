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Культура

Ведущая передачи «Идеальный ремонт» путешествует по Псковской области

Ведущая передачи «Идеальный ремонт», журналист, искусство вед и редактор журнала Наталья Барбье путешествует по Псковской области. В частности, она посетила студию лепной керамики в Пскове.

В керамической мастерской выполнила классический мотив, которым славится Псковская область, – изразец с птичкой. Побывала также в музее печатного пряника и на музыкальном фольклорном вечере.

«Земля, на которой возникла возможность свободного русского города, история, которая могла повернуть в другую сторону и переопределить российскую государственность. Дух смелых и талантливых людей, который дышит там в каждом старом камне. Нам есть что посмотреть в Пскове, есть о чём подумать и поговорить», – прокомментировала путешествие Наталья Барбье клубу путешествий Михаила Кожухова.

Ранее сообщалось, какие виды туризма развиваются в Псковской области.

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