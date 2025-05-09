Александр Котов: В День Великой Победы мы особо остро осознаём нашу общность

08:47, 09 мая 2025, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«9 Мая – знаковая дата в истории нашей страны. Победа в Великой Отечественной войне стала событием, определившим не только исход военного противостояния, но и глобальный вектор развития Российского государства на десятилетия вперёд», – отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что 9 Мая – это священный праздник для разных поколений: дедов, отцов, детей и внуков.

«В День Великой Победы мы особо остро осознаём нашу общность. Нас объединяет гордость за подвиг предков, скорбь по миллионам погибших, уважение к истории Отечества, вера в справедливость и правду. Эта связь поколений не прервётся никогда. Наш долг и душевная потребность – чтить память об отважных героях, отстоявших свободу и независимость родной земли во имя будущего потомков и великой России!» – сказал спикер областного Собрания.

«В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину Великой Победы и твёрдо верим, что победа всегда будет за нами. Мирного неба над нашей любимой страной, счастья и благополучия! С праздником! С Днём Победы!» – заключил Александр Котов.

Напомним, что ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.