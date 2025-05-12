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Псковский футболист забил первый гол за «Динамо-Вологду» и помог команде выйти на первое место во Второй лиге

Воспитанник клуба «Псков-747», ныне игрок «Динамо-Вологды» Арсений Ягодкин забил гол в матче седьмого тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе команды.

Ягодкин отличился в домашнем матче против московского «Чертаново» на 44-й минуте игры. В результате динамовцы разгромили столичный коллектив – 5:0 и вышли на первое место в турнирной таблице первенства. Для псковича это первый гол за «Динамо-Вологду», в которую он перешёл в начале февраля этого года.

Напомним, что в этом же чемпионате великолукской футбольный клуб «Луки-Энергия» идёт на четвёртом месте.

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