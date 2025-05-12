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Общество

Схема движения автобуса №6 изменится в Пскове с 13 по 14 мая

В связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде по улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове изменится 13 и 14 мая схема движения автобусов маршрута №6, сообщили ПАИ в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Изменения вступят в силу с 18:00 13 мая 2025 года до 06:00 14 мая 2025 года.

В прямом направлении от остановки «Улица Рокоссовского» после остановки «Вокзал» (площадка посадки на все городские автобусы) автобусы следуют по улице Вокзальной, направо через Виадук по Крестовскому шоссе до Островского переулка, направо по Островскому переулку до улиц Декабристов и Железнодорожной с выездом на улицу Советской Армии (без остановок) и далее по маршруту.

В обратном направлении из Черёхи после остановки «Мебельный комбинат» автобусы следуют без остановок по улицам Железнодорожной и Декабристов, по Островскому переулку с выездом на Ленинградское шоссе, через Виадук, по Октябрьскому проспекту с поворотом на улицы Гагарина и Бастионную к Вокзал, далее с остановками по маршруту.

Ранее сообщалось, что с 15 мая на нескольких улицах Пскова ограничат движение транспорта.

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