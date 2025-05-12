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Общество

Новая мебель появилась в ФАПах Великолукского района

Мебель заменили в Фельдшерско-акушерских пунктах в деревнях Урицкое и Шелково Великолукского района, сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«В ФАПах произведена замена мебели – теперь пространство стало более комфортным и функциональным; проведена подготовка и подготовлены технические возможности для продажи лекарственных средств», – отметил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области продолжается ремонт улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны.

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