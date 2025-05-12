Исторические захоронения облагородили музейщики «Михайловского»

19:53, 12 мая 2025, ПАИ

В рамках акции «Культура памяти», инициированной Министерством культуры РФ сегодня, 12 мая, сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели работы по благоустройству ряда исторических захоронений, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Музейщики привели в порядок могилы родственников и друзей Александра Пушкина: двоюродного дяди поэта, Вениамина Ганнибала (1780–1839), священника приходской Воскресенской церкви Иллариона Раевского (1786–1858) и его дочери Акулины Скоропостижной (1820–1924). Все они похоронены на кладбище в деревне Воронич неподалёку от мемориальной усадьбы «Тригорское» и старинного городища Воронич в составе Пушкинского заповедника, уточнили в учреждении.

«Также наши коллеги навели порядок на месте упокоения одного из владельцев села Петровское Иосифа Иосифовича Княжевича (1832–1885) и научных сотрудников, работавших в Пушкинском заповеднике во второй половине прошлого века, – Татьяны Юрьевны Мальцевой (1923–1994) и Алексея Фёдоровича Теплова (1908–1982)», – рассказали в музее.

Ранее сообщалось, что Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» получил в подарок несколько редких книг от московского издания «Ломоносовъ».