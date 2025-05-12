Лучший повар Псковской области представит регион на федеральном этапе конкурса

20:12, 12 мая 2025, ПАИ

С 19 по 21 мая в Псковской области пройдёт региональный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар» по нацпроекту «Кадры». Победитель регионального этапа получит право представить Псковскую область на федеральном этапе конкурса, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Состязание определит лучших профессионалов в поварском искусстве. Победителя на федеральном этапе ждёт денежный приз: за первое место – миллион рублей, за второе – 500 тысяч рублей, за третье – 300 тысяч рублей.

Для участия необходимо подать заявку до 14 мая по ссылке.

Ранее сообщалось, что два ресторана из Пскова признаны лучшими в России.