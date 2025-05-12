Количество разводов сократилось в регионе – Псковстат

20:45, 12 мая 2025, ПАИ

Количество разводов супружеских пар сократилось в Псковской области за первые два месяца года на 160. Такие данные приводит Псковстат.

Число заключённых браков тоже показало положительную динамику: за январь и февраль свои отношения узаконила 401 пара.

При этом в аналогичном периоде прошлого года количество бракосочетаний составило всего 369.

Ранее сообщалось, что 310 малышей появилось на свет в Псковской области в апреле.