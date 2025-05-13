Не работать больше восьми часов в день советует врач

07:26, 13 мая 2025, ПАИ

Не работать больше восьми часов в день советует врач-терапевт Надежда Чернышова, сообщает m24.ru. Если не соблюдать это правило, можно получить синдром хронической усталости, который выражается в снижении работоспособности и эмоционального фона без очевидных причин.

Еще один критерий этого синдрома – невозможность восстановить силы за субботу и воскресенье. Человек не может почувствовать прежнюю бодрость после привычного отдыха и в понедельник вновь чувствует себя уставшим и разбитым, как и в конце рабочей недели.

Справиться с синдромом хронической усталости помогает санаторно-курортное лечение. Ехать следует именно в медицинское лечебное учреждение, где проведут комплексные процедуры. Также людям с синдромом нужно каждый день гулять перед сном.

Такое состояние связано прежде всего именно с психической перегрузкой, а для ее преодоления важна физическая активность на свежем воздухе, во время которой организм получает много эндорфинов – гормонов, помогающих справиться с хронической усталостью.

Чтобы избежать этого синдрома, нужно придерживаться правил, которые разработали еще советские ученые-гигиенисты, и тратить на работу не более восьми часов в день. «При этом желательно каждый час отрываться от работы на пять минут, чтобы сделать разминку или немного прогуляться по офису. Это поможет мышцам отдохнуть от статичной позы, а мозгу – получить небольшую перезагрузку», – добавила медик.