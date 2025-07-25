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Врач-психиатр Алексей Солодов стал гостем программы «Анамнез». Главное

Врач-психиатр, заведующий женским общепсихиатрическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов стал гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 25 июля.

Главное из эфира:

  • один из самых основных факторов, которые влияют на здоровье мозга, – это правильное распределение труда и отдыха;
  • должен быть правильный сон, это один из основных аспектов для отдыха головного мозга;
  • на головном мозге сильно отражается эмоциональное состояние. Постоянный стресс и депрессия также мешают сконцентрироваться;
  • также на работу мозга влияют физическая и социальная активность, профилактика травм, давление, глюкоза и холестерин. Важно следить за питанием;
  • «Стресс в нашей жизни, наверное, первое место занимает у человека. Постоянные нагрузки на работе, разлад в семье, с коллегами непонятки какие-то – это всё ведет к стрессу, и он накапливается. Стресс ещё может быть хроническим, который усугубляет функции мозга: принятие решений, когнитивные функции, сложность в концентрации внимания», – подчеркнул Алексей Солодов;
  • человеку достаточно сложно самому выйти из стресса;
  • важны витамины группы B–B1, B6, B12, а также цинк, магний, калий, обязательно микроэлементы, витамин C;
  • как понять, что с головой что-то не так: «Люди не всегда критичны к состоянию, поэтому они могут сразу и не заметить что-то необычное». Основными показателями будут забывчивость, утомляемость, сложность сконцентрироваться;
  • есть упражнения, которые помогают тренировать мозг, например, можно разными руками одновременно писать, линии одинаковые водить. Также для развития памяти и внимания помогают игры – судоку, мемори, игры на запоминание последовательности, лото, домино, карты;
  • «Сейчас всё ещё есть постковидный синдром, но, как правило, он ещё выясняется поздно, что человек вообще болел ковидом. В нашей практике – ты уже массу обследований провёл, установил, что есть заболевание, а от чего оно возникло, достаточно сложно сказать. Мы, как правило, в психиатрии видим конечный результат заболеваний», – рассказал психиатр.
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