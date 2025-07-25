Врач-психиатр Алексей Солодов стал гостем программы «Анамнез». Главное

18:01, 25 июля 2025, ПАИ

Врач-психиатр, заведующий женским общепсихиатрическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов стал гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 25 июля.

Главное из эфира: