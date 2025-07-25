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Общество

«Ужасно соскучилась»: Юлия Пересильд рассказала о желании приехать в Псков

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала о своём желании приехать в Псков.

Фото из Telegram-канала Юлии Пересильд

«Залезла в телефон – и вот давным-давно мы «бандой» на лужайке перед Троицким собором. Так захотелось в Псков. Какой прекрасный всё-таки у нас город. Я ужасно соскучилась. Надо ехать», – написала она в своём Telegram-канале.

Ранее Юлия Пересильд подготовила гид для поступающих в театральные вузы.

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