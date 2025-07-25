«Ужасно соскучилась»: Юлия Пересильд рассказала о желании приехать в Псков

17:27, 25 июля 2025, ПАИ

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала о своём желании приехать в Псков.

«Залезла в телефон – и вот давным-давно мы «бандой» на лужайке перед Троицким собором. Так захотелось в Псков. Какой прекрасный всё-таки у нас город. Я ужасно соскучилась. Надо ехать», – написала она в своём Telegram-канале.

Ранее Юлия Пересильд подготовила гид для поступающих в театральные вузы.