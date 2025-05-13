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Псковская епархия опубликовала последнее видеообращение погибшего в зоне СВО священника

Псковская епархия опубликовала последнее видеообращение погибшего 12 мая в зоне СВО иерея, клирика Свято-Троицкого собора Антония Савченко

«Сын военного, не понаслышке знавший жизнь защитников Родины, он избрал себе другой путь – служения Богу. Но Божий Промысл соединил эти два пути, и отец Антоний до конца остался на своем посту служения Богу и Отечеству, - отметили в епархии. - Псковичи навсегда запомнят его лучистые глаза и добродушную улыбку, крепкие объятия, сердечность, внимательность, заботливость. Он помнил всех прихожан по именам и знал их проблемы. Не мог просто пройти мимо человека, а всегда останавливался, обнимал, расспрашивал о жизни, старался помочь и утешить».

В своем последнем видеообращении он поздравил всех с Днём Победы: «Дорогие мои, родненькие! Христос Воскресе! <...> Особый день благодарности, радости и надежды. Я всем желаю, чтобы мы, каждый из нас одерживал победу над самим собой, чтобы боролся с грехом, боролся со всеми теми испытаниями, которые жизнь посылает каждому из нас. А также всем ребятам, чтобы <...> делали достойно свое дело, с высоко поднятой головой, во славу Божию, во славу нашего Отечества и на пользу. Христос Воскресе! Всех с праздником, с Днем великой Победы!»

Добавим, что отец Антоний погиб в результате удара РСЗО HIMARS. Ему было 32 года.

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