Новый каменный храм планируют возвести в Пскове
Новый каменный храм построят для прихожан дальнего Завеличья, рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ благочинный храмов Пскова протоиерей Андрей Большанин.
«Когда владыка [митрополит Псковский и Порховский Матфей. – Прим. ред.] прибыл на нашу кафедру, он первым обратил внимание на то, что у нас в основном все храмы сосредоточены в центре города, а спальные районы от них достаточно удалены. Владыка заботится о том, чтобы люди, которые проживают в спальных районах, имели шаговую доступность к храмам. Поэтому на Завеличье будет построен новый каменный храм», – отметил он.
Предполагается, что храм будет посвящён Победе в Великой Отечественной войне, добавил собеседник ПАИ.
Кроме того, по словам протоиерея Андрея, в перспективе по согласованию с региональными властями возможно дальнейшее благоустройство территории около храма, в том числе устройство сквера.
Храм планируют возвести вместо временного деревянного храма, который сейчас устанавливают на пересечении улиц Рокоссовского и Коммунальной.
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