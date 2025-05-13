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Общество

Помидоры в Псковской области подешевели более чем на 10%

Цена на помидоры в Псковской области упала на 10,14 % в период с 28 апреля по 5 мая. О том, какие ещё продукты подешевели, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, морковь снизилась в цене на 6,86 %, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 6,46 %, свежие огурцы – на 3,55 %, пшеничная мука – на 2,9 %, крупа гречневая ядрица – на 2,45 %, вермишель – на 1,93 %, куриные яйца – на 1,9 %, шлифованный рис – на 1,19 %, сосиски и сардельки – на 1,05 %.

Напомним, что картофель в России подорожал практически в три раза. Резкий скачок цен произошёл из-за падения урожая, непогоды и сокращения посевных площадей в прошлом году. До 40 % весеннего картофеля в магазинах поступает из Египта, Пакистана и Китая.

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