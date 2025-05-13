Псковичей просят помочь семье погибшего в зоне СВО отца Антония

14:53, 13 мая 2025, ПАИ

Псковичей просят оказать поддержку семье погибшего в зоне СВО клирика Троицкого собора иерея Антония (Савченко).

У него остались жена и двое маленьких детей.

Те, кто готов оказать помощь семье, могут обратиться в группу Троицкого собора в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции.