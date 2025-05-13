Псковичей просят помочь семье погибшего в зоне СВО отца Антония
Псковичей просят оказать поддержку семье погибшего в зоне СВО клирика Троицкого собора иерея Антония (Савченко).
У него остались жена и двое маленьких детей.
Те, кто готов оказать помощь семье, могут обратиться в группу Троицкого собора в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции.
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