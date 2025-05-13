Полосу движения закроют на участке улицы Советской Армии в Пскове на два дня
Одна полоса движения в районе дома № 13 на улице Советской Армии в Пскове будет закрыта для движения на два дня, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ на этом участке дороге с 17 по 18 мая. Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок и выбирать пути объезда.
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