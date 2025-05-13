В Псковском районе проводится проверка по сообщению о гибели женщины при пожаре

20:14, 13 мая 2025, ПАИ

По факту гибели женщины при пожаре в Псковском районе назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

13 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов на острове Белова в Псковском районе тела 72-летней женщины с признаками отравления продуктами горения. Иные лица в ходе пожара не пострадали.

Причиной возгорания могла послужить неисправная работа электрооборудования.

На территории Псковской области регулярно происходят случаи гибели людей в результате бытовых пожаров. По каждому подобному факту следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний. Часто пожары возникают в жилых домах и квартирах по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации домашних печей, отопительных приборов, перегрузки электросетей и человеческой неосторожности.

В региональном следственном управлении напомнили жителям Псковской области о необходимости строгого выполнения правил пожарной безопасности. Каждый должен быть уверен в безопасности своего дома, в исправности электропроводки, электро- и отопительных приборов.

Также родителей призывают обеспечить безопасность маленьких детей в жилых помещениях и не оставлять их без присмотра. «Проводите с детьми профилактические беседы, рассказывайте о правилах противопожарной безопасности, выучите с ними телефоны экстренных служб и правила поведения во время пожара, сформируйте у детей чувство опасности огня», – порекомендовали сотрудники СУ СК России по Псковской области.