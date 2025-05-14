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Происшествия

Стали известны подробности о пожаре на острове в Псковском озере, где погибла псаломщица храма

Аварийный режим работы электросети, предварительно, стал причиной пожара в доме на острове имени Белова в Псковском озере, где погибла 73-летняя псаломщица храма Петра и Павла. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

На месте происшествия работали сотрудники МЧС России и добровольцы из пожарной команды «Талабские острова». Для ликвидации пожара задействовали пять сотрудников МЧС и три единицы техники, также на месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета.

Фото: ПАИ

По факту гибели женщины при пожаре в Псковском районе назначили медицинскую и пожарно-техническую судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, уточнили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

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