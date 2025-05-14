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Происшествия

Ещё около шести миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

Около шести миллионов рублей лишились жители Пскова после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям города звонили неизвестные, которые сообщали, что какие-то злоумышленники якобы собираются незаконно оформить кредиты на граждан. Чтобы предотвратить это, звонившие рекомендовали своим собеседникам срочно перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали.

Кроме того, злоумышленники ввели псковичей в заблуждение обещаниями дополнительного заработка за счёт инвестиций. У других пользователей аферисты под видом их знакомых попросили одолжить денег.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе.

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