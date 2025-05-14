Почти 55 тысяч человек побывали в Пушкинском заповеднике в майские выходные

13:30, 14 мая 2025, ПАИ

В праздничные и выходные дни, с 1 по 11 мая, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» посетили 54 857 человек. Об этом ПАИ сообщили в службе информации учреждения со ссылкой на руководителя службы музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника Елену Зиновьеву.

Таким образом, констатировали в музее, в пересчёте на один день поток посетителей в сравнении с предыдущим, юбилейным годом вырос в 1,36 раза (4 987 против 3 667 человек за один день) и превысил соответствующие показатели 2023 и в 2022 годов.

В «Михайловском» также отметили тот факт, что структура туристического потока в целом остаётся традиционной для начала весенне-летного сезона. Большую его часть – 64,22 % – в эти дни составили так называемые индивидуалы, то есть те, кто прибыл в музей не в составе организованных туристических групп, а самостоятельно, семьёй или небольшой дружеской компанией.

Если говорить о возрастных категориях, то среди гостей музея также по-прежнему преобладают взрослые – 64,83 % в анализируемый период. В Пушкинском заповеднике отметили, что последний показатель более других подвержен сезонным колебаниям и доля детей и подростков в общем туристическом потоке ощутимо подрастёт летом, а своей высшей отметки достигнет в первые месяцы нового учебного года, в дни золотой осени.