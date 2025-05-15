В Пушкинских Горах благоустраивают парк на улице Садовой, за который проголосовали жители

09:24, 15 мая 2025, ПАИ

В Пушкинских Горах продолжаются работы по благоустройству парка на улице Садовой, который стал победителем голосования за выбор общественных территорий в прошлом году. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

«Сейчас подрядчик укладывает брусчатку и устраивает лестницу. Уже куплены скамейки и урны, выполнены подготовительные работы для монтажа освещения, проведено кронирование деревьев», – уточнила Оксана Филиппова.

Она напомнила, что до 12 июня идёт голосование за выбор территории, которая будет благоустроена в 2026 году. По её словам, проект ФКГС – это хорошая возможность облагородить муниципальные пространства, привести в порядок общественные места, сделать населённые пункты комфортными.

Уже более 1 500 человек отдали свои голоса за выбор территории на 2026 год. В частности, пушкиногорцы голосуют за аллею возле улицы Садовой и за общественную территорию у домов 10, 12, 13 в Совхозном переулке. Принять участие в голосовании можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более 100 общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.