Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Завершена реставрация Большой звонницы Псково-Печерского монастыря

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области принял реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения в Псково-Печерском монастыре. Речь о Большой звоннице, возвездённой в обители в XVI веке.

  • Большая звонница Псково-Печерского монастыря
    Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • Большая звонница Псково-Печерского монастыря
    Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • Большая звонница Псково-Печерского монастыря
    Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • Большая звонница Псково-Печерского монастыря
    Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • Большая звонница Псково-Печерского монастыря
    Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Полный комплекс ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного использования выполнила компания-подрядчик из Москвы.

Ранее сообщалось, что во время реставрации на барабане звонницы специалисты обнаружили керамические изразцы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2025

С июля в Псковской области изменится тариф на газ
15 мая 2025

Бегство из Ирландии в Псков: подробности драматичной истории многодетной семьи рассказали на Первом канале
15 мая 2025

Псковская область отметит 100 лет со дня рождения художника-живописца Петра Оссовского
15 мая 2025

Благодарственным письмом отмечен председатель Псковского облсовпрофа за помощь участникам СВО
15 мая 2025

Псковские профсоюзы передали полторы тонны питьевой воды участникам спецоперации
15 мая 2025

Общегородской последний звонок пройдёт в Пскове 26 мая
15 мая 2025

От радио Попова до скорости 1 Гбит/с. «Ростелеком» показал журналистам цифровой Кронштадт
15 мая 2025

Жители Псковской области снялись в передаче Андрея Малахова на канале «Россия 1»
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...