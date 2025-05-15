Завершена реставрация Большой звонницы Псково-Печерского монастыря

12:41, 15 мая 2025, ПАИ

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области принял реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения в Псково-Печерском монастыре. Речь о Большой звоннице, возвездённой в обители в XVI веке.



Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области









Полный комплекс ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного использования выполнила компания-подрядчик из Москвы.

Ранее сообщалось, что во время реставрации на барабане звонницы специалисты обнаружили керамические изразцы.